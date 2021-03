1.LTB TOP LOADING WASHING MACHINE IN GOOD CONDITION 350-1517

2. LF HANDYMAN PAINTING, CARPENTRY ETC. 203-231-4632

3. FOR SALE THUNDERBIRD BODY NO MOTOR GOOD DRAG CAR PROJECT $200 410-430-7128

4. ISO WOOD KITCHEN CABINETS BASE AND WALL CABINETS TEXT WITH PRICE AND POSSIBLE PICTURES 757-894-5249

5. 100 QUART TOTE FULL OF CLEAN 4T BOYS CLOTHING $50, WEE FUN BIKE SEAT $20, RADIO FLYER BALANCE BIKE $20 710-0052

6. VACUUM, COFFEE MAKER, 2 COLOR T.V.’S ALL $45 331-2598

7. FREE PIANO GOOD CONDITION 665-5672

8.IRIS PLANTS (BULBS) FOR SALE MAY COLORS 710-1025

9. GIRLS BIKE $30, CONVERT-A-BENCH PICNIC TABLE $75, CHILDS SCOOTER HORSE $20 443-880-1331

10. 43″ COLOR T.V., HARLEY HELMETS AND CLOTHING 301-467-9522

11. SLEEPER COUCH $50 GOOD CONDITION 302-531-5932

12. 54″ JOHN DEERE ZERO TURN MOWER $2,200, SIMPLICITY 52″ ZERO TURN MOWER $1,000, 2007 HONDA VTX MOTORCYCLE 1300 CC $4,200 894-5713

13. KITCHEN TABLE W4 CHAIRS FREE 709-2268