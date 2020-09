1.20 CU FT FRIDGE BLACK IN COLOR $125 OBO, 100 GAL AQUARIUM $100 824-3519

2. 10″ POT PULLER W/DAVIT, LTB BOAT CONSOLE 710-8645

3. 2009 TOYOTA SEDAN 710-0810

4. MOBILE HOME FOR DEMO YOU TAKE THE PARTS 757-350-9706

5. 29′ FLEETWOOD CAMPER $3,000, 2008 SUZUKI MC $3,300, 1999 CHRYSLER SEBERING $3,000 894-5713

6. DEER STAND $200 OBO 710-8202

7. VACUUM $25, COLOR T.V. $25, PHOE $20 LF SOFA 331-2598

8. BLACKSMITH FORGE AND ANVL, SNAPPER RIDING MOWER FRAMES $50 EA 894-3742

9.JOHN DEERE D110 42″ MOWER $400 757-336-6174

10. 1989 GMC PU $850, LF VEHICLE 410-422-8973

11. LF SMALL CHEST FREEZER 894-5700

12. 2 CASES MENS DISPOSABLE UNDERWARE $30, FULL SIZE MATTRESS $35 787-2616

13. SUZUKI OUTBOARD MOTOR MISSING BOTTOM THIRD $550 FIRM 200 HP V-6 694-1445

14. HD 6 FT BOX SCRAPE, HD 6′ BUSH HOG $600, 20′ TRAILER $4,500 710-5238

2013 CHEVY EQUINOX , 2007 MINI VAN 894-1521

16. LTB LG GARBAGE CAN 50-60 GAL 787-2963

17. 275 GAL. ABOVE GROUND FUEL TANK FOR SALE 442-9792

18. CONCRETE STEPS $150 710-9595