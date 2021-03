1. 2000 HONDA ACCORD RUNS GREAT $1,900 443-523-5741

2. LF 2 BEDROOM HOME ACCOMAC K COUNTY AREA 757-709-4765]

3. LF 5.4L V-8 ENGINE FOR 2005 FORD EXPEDITION 710-2823

4.LF APARTMENT OR MOBILE HOME IN ACCOMACK COUNTY 757-350-5088

5. 2007 VULCAN MOTORCYCLE 678-3840

6.LF 7-8HP MOTOR FOR TROYBILT HOSS TILLER OR A COMPLETE TILLER 336-6463

7.2001 PT CRUISER $2,200 OBO 350-5873

8. LTB 14′ DUAL AXLE DUMP BODY TRAILER, LTB OLD VEHICLES 709-8480

9. LTB GLASS TOP PATIO TABLE, FOR SALE 6 PR MENS JEANS 710-1025

10. LF 1 BEDROOM HOUSE OR TRAILER 757-607-6650

11. TWIN BED SET $275 OBO 709-2500

12. CHINA CABINET AND HUTCH $100 894-6483

13. LF INFANT SWING SET, FOR SALE 6PC DINETTE SET WITH CHINA CABINET $300 709-9695

14. LTB MOBILE HOME OR IF YOU HAVE ONE FOR FREE LF ROUND KEROSENE HEATER 894-5700

15. 54″ HUSKVARNA RIDING MOWER $1,400, 2008 SUZUKI 800 CC MOTORCYCLE $3,000 FIRM 894-5713

16. LF LARGE DOG PEN 694-7704

17. FOR SALE ANTIQUE FRUNITURE, GLASSWARE, TOOLS 710-4345

18. LF BACKHOE 710-0810

19. 3 WELDING MACHINES, MENS BICYCLES, POWER TOOLS 757-218-8387