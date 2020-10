1. 1. KITCHEN SET WITH 4 CHAIRS $25; SOFA THAT TURNS INTO A QUEEN SIZED BED W 2 MATCHING CHAIRS $100 OBO.. FOR RENT 3 BEDROOM TRAILER, WITH REFRIGERATOR AND RANGE, WASHER AND DRYER HOOK UP IN bIRDSNEST..APPLICATION REQUIRED NO PETS SECURITY DEPOSIT… 678-7483 LEAVE NAME AND NUMBER.

2. LAWN MOWER TROYBILT $400 410-831-5120

3. GREEN LAZY BOY 789-7666

4. FREE PIANO COMPUTER CHAIR $25 LF FREEZER UPRIGHT 894-8118

5. LF ONE BEDROOM APARTMEN 709-0271

6.BRENDA ON bAYSIDE ROAD HAS LAND FOR RENT REASONABLE..709-5671

7. 18 FT

1998 WELLCRAFT DEPTH AND FISH FINDERS… 04 LOADRIGHT TRAILER 125 MERCURY $3000 OBO… 2008 JAGUAR XJL 120K MI… LOADED… $7500 OBO

LAWN SEEDERS AND SPREADERS…OLD FASHIONED PUSH REEL LAWNMOWER..$50 FOR ALL…710 1490

8. MURRAY BLACK RIDING LAWN MOWER $200 OBO..757 505-6783

9. 2 US MILITARY PROPERTY MARK RIOT SHOTGUNS…WW II 442-5459

10. MICHAEL JORDON, BRYANT, ONEIL BASKETBALL CARDS… OLDER BSEBALL AND FOOTBALL CARDS 757=-387-9898

11. 3 Toyota Camry 190,000 miles MD INSPECTED $3500 443-523-5741

12. STANLEY BUILRTD DOOR HANDLING KIT… WITH ROUTER.. PLANER $100 710-5580