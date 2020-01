1.Look for plywood and 2×4 s at a reasonable price.7573872114

2. Selling for Andrew Chapel United Methodist Church in Cashville Virginia

Andamio Pro Series Multi Use 6 foot Scaffold

Made by Buffalo Tools

All Steel, 1000 pound capacity

New/never out of the box

$125.

Call 757-787-4145 or 757-787-2539

3. 19 HP KOHLER ENGINE CUB CADET MOWER RUNS GREAT ASKING $300; 97 FORD F-150 RUNS GREAT $1800 FIRM. LF JUNK OR SCRAP METAL.. WILL HAUL AWAY.. 678-2500

4. SYMPHONIC 20 INCH BOX TV NEEDS UNIVERSAL REMOTE $16.00

MEMOREX CD AM-FM RADIO $10. CALL OR TEXT 443-955-2848

5. 4 SECTIONS OF SCAFFOLDING… OLD FISHING RODS.. BARN FULL OF COLLECTABNLE…442-5500

6. 6 FT SCRAPER BLADE FITS 3 PT HITCH $150… ELIPTICAL $200 12 INCH TABLE SAW $600 442-5908

7. SMALL MICROWAVE $20—757-956-0977

8. TREADMILL.. LF WASHING MACHINE..894-5452

9. 3000 FORD TRACTOR.. RUNS GOOD..ALSO 1950 FERGUSON TRACTOR..BOBCAT GRASS CUTTER.. 442-5623

10. 22 RIFLE 5 CLIP AUTO WITH SCOPE $250 443-614-7379

11. LF 2 TO 3 BDRM HOUSE OR TRAILER $500-700 MO EXMORE TO BLOXOM 709-4362

12. LG CELL PHONE.. $20..709-5132

13. HD LADDER RACKS OFF A FULL SIZED CHEVY $250 678-6847

14. 4 TIRES 17 INCHES..LF HOUSE IN PARKSLEY SOUTH AREA 990-1045

15. LF COLT 45 SMITH AND WESSON..1982 DODGE RAM PICKUP $300 LF OLD DECOYS.. 387-7506

16. CRAFTSMAN ROUTER LN $35; 3 LARGE SPORT COATS $5 EA..NEW HUNTING OR FISHING KNIFE 10 INCH BLADE $10 665-4581

17. 1996 F 150 LOADED GC $4500..LIKE NEW.. 804-436-7350

18. DISABILITY CHAIR LIFT FOR RIGHT HAND SIDE.. LN..787-2418

19. LAND FOR RENT FOR HUNTING..4 PEOPLE LIMIT VIP SCOOTER 2017 $100; 710-1489

20. LF SMALL COMMERCIAL CRAB POT LICENSE 710-0778

21. 2005 FORD FOCUS ZX 5 4CYL AUTO $2150 2005 JEEP LIBERTY V6 FULLY LOADED $4250 443-735-6078

22. HOSPITAL FULL SIZE BED WITH MATRESS $300.. FULL SIZE REMOTE CONTROL BED WO MATRESSS $200 665-6274

.