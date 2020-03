1. CRAFTSMAN PUSH MOWER IN GC.. BOLINS AND CRAFTSMAN RIDING MOWERS 787-7969

2. SOFA AND LOVE SEAT $125…757-469-4529

3. 54 INCH JOHN DEERE LAWN MOWER.. PULL BEHIND BOTH $1000.

2003 YAMAHA VSTAR TAGGED AND INSURED $2000…. 92 COUGAR V6 GC $2000…894-5713

4. 694-5812 60 INCH PROJECTION SCREEN TV FREE.. NO REMOTE

5. 70 WATT FENDER AMP 2 12 INCH SPEAKERS… MIC AND STAND, ALVERAZ ELECTRIC GUITAR WITH CASE ..$500 442-0998

6. 2 ZERO TURN LAWNMOWER FRAMES AND BLADES 709-9569

7. 2004 CHRYSLER SEB RING V6 AUTOMATIC LOADED GARAGE KEPT $2700 824-3379 AFTER 4

8. TIRES AND RIMS 35-1250-R15 OFF A 92 F 150 5 LUGS..ALL TERRAIN…NEW PACER WHEELS..500 MILES ON THEM LIKE NEW $1100…710-4723

9.LF GARAGE DOOR 8-9 FT WIDE NEW OR USED 710-8230

10. HYDRAULIC CYLINDER $40.. NEW HARBOR FREIGHT BOOM FOR A TRAILER OR TRUCK $40..91 CRAB POT ZINCS NEW $80 442-7784

11. 2 Vintage metal 4 drawer file cabinets for sale. $25.00 each or best offer. Call 757-824-0247.

12.

12. 757-678-2663 1950’s Ford 8N tractor with 5 foot finish mower for $1500.00 in good working condition

13. LF OLD ROTARY PHONE FREE OR CHEAP 893-2322

14. AND OLDER DOZER.WITH NEW TRANMISSION.. CRANE FOR A BOAT..ROLLERS FOR BASKETS…WATERMAN..665-7219

15. 2 BICYCLES BOTH BEACH CRUISERS ALUMINUM FRAME 29 INCH WHEELS $120 FOR BOTH LIKE NEW.. 894-0823

16. LF A 225-70-14 TIRE.. GAS STOVE FREE NEEDS WORK.. 894-3742

17. VINTAGE CEDAR WORDROBE 414-1393

18. PAIR OF MENS LEATHER SANDALS NEW IN BOX IZOD 11D $12;

4 C CLAMPS 3 INCH AND 2 /1/2 $10.. 30 INCH TALL PAPER MACHE EASTER BUNNY.. LAQUERED.. $8 854-8251

19. INTERIOR DOOR… RIGHT HAND NEW 36 BY 89 $150 SNAP ON TOOL BOX 9 DRAWER $175…MOBILE HOME FURNACE PROPANE BRAND NEW $200 OBO…387-2008

20. LF HOUSE TRAILER AT REASONABLE PRICE..894-5700

21. 2005 PONTIAC GT 103K ORIGINAL MILES AC HEAT CRUISE, SUNROOF AUTOMATIC READY TO GO $2500 OBO…710-6149

22. 1970 CHEVROLET C 10 PICKUP.. 350 ENGINE.. BODY WORK ON CAB IS COMPLETE, TRUCK NEEDS TO BE PUT BACK TO GETHER… $3000 OBO..22 BY 23 METAL CARPORT GARAGE 2 DOOR $1600 757-693-0286

23. DOUBLE DOOR REFRIGERATOR ICE MAKER ON DOOR STAINLESS STEEL GC $350 710-0201