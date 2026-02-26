SWAP SHOP THURSDAY FEBRUARY 26, 2026

February 26, 2026
1.Gorilla Cart two wheeled wheelbarrow. 1 cubic foot in excellent shape. $80.00; 12-gallon Shop Vac works and has all parts. $35.00.  757 387 7530.

2.FS like new black and grey living room set, 4-piece bedroom set, like new, selling together asking $1400. Looking for a male puppy. Call 757 678 2566.

3.FS HOBBY HORSE, WESTERN FLYER, $60, S-10 PICKUP LOTS OF EXTRAS, INCLUDING NEW TIRES $3,500 AND A SMALL REFRIGERATOR $250.  CALL  757 894 5713

4.HAS A 3-YEAR-OLD BLACK LONG HAIRED GERMAN SHEPPARD, FOR MATING. FS A LARGE INDUSTRY SIZED “SHAPER” FOR MAKING MOLDINGS. 609 658 3777

5.LF A QUARTER INCH IMPACT WRENCH 757 894 3196

6.FS 5500-WATT GENERATOR AND A KEROSENE HEATER 757 678 2778

7.FS 17 FOOT BAY LINER BOAT, 120 MERCURY ENGINE, SEATS IN FRONT AND BACK $3,000 301 775 1562.

8.LF SOMEONE TO CLEAN UP TREE BRANCHES AND LIMBS, FROM THE STORM 757 217 5711

9.FS 2001 1500 4X4 CHEVY PICKUP $8,500, HONDA RANCHER $4,500 AND HONDA RUCKUS $2,500 757 894 8518

