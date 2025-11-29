SWAP SHOPSATURDAY NOVEMBER 29, 2025

November 29, 2025
|
1.Hooiser cabinet $250, Oak Cabinet with glass door $100, Queen size bed $125 757-894-4199
2.For sale white Haymen potatoes and sweet potatoes 757-350-1972
3.For sale roosters , pecans 3lb. $5, 5lb. $8, 10lb. $15 757-665-6279
4.Marble top dinette set $250 757-709-3634
5.Looking to buy a Rollater walker 757-710-4534
6.For sale 2 adult bikes 757-791-1776
7.Small china cabinet $40, antique dresser w/beveled mirror $100 obo, heavy duty pot rack $60 757-678-6907
8.Pair of kerosene heaters $75, Sedona S-10 pick up $3,500, Fridge and freezer $300 757-894-5713
9.Looking for pickle relish and watermelon rind pickles 757-693-1838