1. Looking for a camper or travel trailer, can need work. My son is looking for one to make into a project. 1757 709 4216
2. Rabbits and guinea pigs free to a good home. 276 224 5003
3. Basketball hoop on stand $100 dollars. Also LF camper shell for a pick-up truck. Call 757-693-0720
4. 757-331-1681 FREE MOTORIZED WHEEL CHAIR
5. LF A WOODEN DOG HOUSE IN GC REASONABLE… 757-894-3477
6 LF DOG KENNEL 757-350-0407
7. WATERPROOF SEALENT FOR CONCRETE AND MASONRY $25 EA..757-678-2566..
8. 2007 BOBCAT T300 757-710 3455
9. NEW CHAIN SAW REASONABLE WILL DISCUSS PRICE.757-787-7969
10. 55 GAL METAL OIL DRUMS FOR BURN BARREL AND 55 GAL PLASTIC DRUMS… 300 GAL CHEMICAL TOTES..757-505-6863
11. HOUSEHOLD ITEMS..RELOCATING AND DOWN SIZING REFRIGERATOR RANGE KITCHEN TABLE SET AND BEDROOM SET AND OTHER ITEMS..757-350-1030
12. 2 DRESSERS AND MATCHING MIRROR NIGHT STAND CALL AFTER 4:30 757-894-7221
13. 757-710-5238 24K BTU AC $125..TURKEY RUN ROAD.. OFF THE HIGHWAY.. CLEARED ACRE READY FOR A HOUSE OR DOUBLE WIDE ASKING $19,000. LF 07 PONTIAC G6 FOR PARTS..
14. 757-824-0046 FREE ABOVE GROUND SAND FILTER.. FIRST COME FIRST SERVED…
15. TOYO STOVE OIL HEATER.. 800 SQ FT AND ACCESSORIES 2 YEARS OLD… 250 GAL TANK $1000 OBO 757 709=1096