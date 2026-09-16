SWAP SHOP WEDNESDAY SEPTEMBER 16, 2026

September 16, 2026
 |
SwapShop
Swap Shop Logo

1.FS 1999 Harley Davidson super glide motorcycle in good condition. $2500.00.  2012 GMC Acadia front struts new in box. Paid $150.00. Will sell for $75.00. Phone number is 757 894 1873.

2.Dryer for sale $200-AND 50-inch tv $200 757 710 2995

3.FS WASHER AND DRYER $600 757 373 8858

4.FS 2 PAIR OF HEADLIGHTS FOR A 2019 HONDA CRV.  $75 A PAIR, OBO. 948 253 7104

5. Stainless steel French door Refrigerator with ice maker paid $1400 new asking $700 757 350 9505

6.LF SMALL PICKUP, AUTOMATIC, AND LF A SMALL CAR FOR A FRIEND.  ALSO, FS A 2009 ACADIA GMC TRUCK, 100,000 MILES AND HAS PASSED INSPECTION  410 422 8973.

 

Atlantic Animal Hospital

Share this

Listen Live!

WESR 103.3FM PLAY BUTTON
COASTAL COUNTRY PLAY BUTTON

Local Weather

September 16, 2026, 8:00 pm
Clear sky
SE
Clear sky
66°F
4 mph
Apparent: 66°F
Pressure: 1026 mb
Humidity: 77%
Winds: 4 mph SE
Windgusts: 13 mph
UV-Index: 0
Sunrise: 6:45 am
Sunset: 7:09 pm
© 2026 Powered by OpenWeather
 

Visit our sponsors

Alexa, enable One Oh Three the Shore Skill

FOLLOW US

This message is only visible to admins.
Problem displaying Facebook posts. Backup cache in use.
Click to show error
Error: You cannot access the app till you log in to www.facebook.com and follow the instructions given. Type: OAuthException

OUR ADVERTISERS

Member of the

esva chamber