SWAP SHOP WEDNESDAY SEPTEMBER 16, 2026

September 16, 2026
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1.FS 1999 Harley Davidson super glide motorcycle in good condition. $2500.00. 2012 GMC Acadia front struts new in box. Paid $150.00. Will sell for $75.00. Phone number is 757 894 1873.
2.Dryer for sale $200-AND 50-inch tv $200 757 710 2995
3.FS WASHER AND DRYER $600 757 373 8858
4.FS 2 PAIR OF HEADLIGHTS FOR A 2019 HONDA CRV. $75 A PAIR, OBO. 948 253 7104
5. Stainless steel French door Refrigerator with ice maker paid $1400 new asking $700 757 350 9505
6.LF SMALL PICKUP, AUTOMATIC, AND LF A SMALL CAR FOR A FRIEND. ALSO, FS A 2009 ACADIA GMC TRUCK, 100,000 MILES AND HAS PASSED INSPECTION 410 422 8973.