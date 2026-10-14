SWAP SHOP WEDNESDAY OCTOBER 14, 2026

1.GE top washing machine .Less than two years old. 443 953 5855
2.Chickens for sale hens & roosters large and small breeds. Text for info 757 694 6298
3.FS FRIGIDAIRE REFRIGERATOR, RUNS WELL, TOP FREEZER, $125 OBO,275 GALLON OIL TANK WITH STAND, $100 OBO 6 DRAWER DRESSER WITH MIRROR $25 CALL 757 442 1309 AND LEAVE NAME AND NUMBER
4.FS 3 PAIRS OF BN 2019 CRV HEADLIGHTS, GO FOR $800 A PAIR, WILL SELL THEM FOR $75 A PAIR 948 253 7104
5.LF A tow behind cart , if you have one for sale in fair condition. Also looking for vintage Sled Runners, and or Vintage type sleds to repurpose Also a small size burn barrel. 757 387 7575
6.FS 2004 CHEVY AVEO SUBCOMPACT CAR, NEW TIRES 757 710 2865
7.FS GARAGE RADIATOR RUNS ON KEROSENE 757 505 6783
8.FS WASHING MACHINE 443 953 5855.
9.FS MANUAL WHEELCHAIR AND A BATTERY-OPERATED WHEELCHAIR. CALL FOR PRICES 757 666 8899