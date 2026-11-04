SWAP SHOP WEDNESDAY NOVEMBER 4, 2026

November 4, 2026
 |
SwapShop
Swap Shop Logo

1.FREE CHICKENS, TWO FREE GOATS, ONE MALE, ONE FEMALE, LITTER OF KITTENS FREE  757 710 1349

2.FS 11 size 14 boys’ pants in excellent condition, ALL FOR $20 Contact 757-442-4427

3.2015 Suzuki S40 (650 Savage) 2743 miles Runs perfect, inspected and ready to go $3000 OBO 757 894 5596

4.FS LARGE DINING SET,6 CHAIRS, 2 PIECE HUTCH. 24 INCH TIRE RIMS 223 333 7061.  LOCATED IN MELFA

5.FS DIAMOND PLATED TRUCK COVER $250 LF JUNK, OLD CARS AND SO ON. 757 894 8518

6.FS 2 DINING ROOM WHICKER CHAIRS $25 A PIECE.  2 RAILS FOR BACK OF A TOYOTA PICKUP $25.  SEVERAL HAND- TOOLS MAKE AN OFFER 757 894 8118

7.FS 5,000 BTU AIR CONDITIONER $20 757 505 6456

8.SET OF 2015 RIMS AND TIRES $600 410 831 5120

Atlantic Animal Hospital

9.LF A TRACTOR TIRE SIZE 20.8-38 757 710 6495

10. FS BN MERCURY 6 HP OUTBOARD MOTOR NEVER USED OR STARTED $1,450 FIRM. 2021 ENCLOSED TRAILER 8X20 WITH BACK RAMP/SIDE DOOR. $7,250. 631 774 3739 IN PAINTER

 

 

Coldwell Banker Harbour Realty

 

Share this

Listen Live!

WESR 103.3FM PLAY BUTTON
(opens in a new tab)
COASTAL COUNTRY PLAY BUTTON
(opens in a new tab)

Local Weather

November 4, 2026, 2:53 pm
Scattered clouds
S
Scattered clouds
72°F
7 mph
Apparent: 72°F
Pressure: 1019 mb
Humidity: 64%
Winds: 7 mph S
Windgusts: 18 mph
UV-Index: 1.22
Sunrise: 6:30 am
Sunset: 5:01 pm
© 2026 Powered by OpenWeather
 

Visit our sponsors

FOLLOW US

This message is only visible to admins.
Problem displaying Facebook posts. Backup cache in use.
Click to show error
Error: You cannot access the app till you log in to www.facebook.com and follow the instructions given. Type: OAuthException

OUR ADVERTISERS

Member of the

esva chamber