SWAP SHOP WEDNESDAY NOVEMBER 26, 2025

1.will haul scrap metal free of charge contact or text 757 678 6184 this includes old stoves and appliances and lawn mowers but no cars not equipped to do it
2.Painter Garrison’s Methodist Church has some items no longer needed for their parsonage. The items are lamps, sofas and tables. Please call or text 757-710-4951 for information and prices
3.FS Giannini acoustic electric guitar flat black with camouflage binding all around. Good condition $90.Fender 10G guitar amplifier $20 757 710 6779
4.A PAIR OF PATENT LEATHER SHOES, SIZE 10 1/2, 2 PAIRS OF HEADLIGHTS FOR A 2019 HONDA CRV 757 919 0001
5.LF A HOUSE OR TRAILER IN ACCOMACK COUNTY 757 768 1122
6.2 BN BOX SPRINGS, QUEEN AND FULL SIZE, 757 709 5242
7.ELECTRIC RANGE $200 757 666 8046
8.2 14″FRONT TIRES AND 15 ” RIM $600 757 709 3474
9.FS A POST HOLE DIGGER $300 DECORATIVE JAR OF SEA SHELLS $20 757 442 2203
10.FS A WALK BEHIND PROFESSIONAL POWER D-R $1,000 LF SMALL BACKHOE OR BOBCAT, FS 2 CAMPERS, YOU WILLHAVE TO HAUL THEM AWAY IF YOU WANT THEM 757 710 5238 AFTER 6 P.M. (NO CALLS THANKSGIVING)
11.FS A GARAGE REFRIGERATOR $80 757 894 8118
12.FS WINCO PTO DRIVEN GENERATOR $1,200 757 710 6784