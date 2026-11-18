1.LF antique cast iron rendering kettles, preferably with no major cracks. 757 709-8561 call or text anytime
2.2008 ALUMINUM LOWE JOHN BOAT 14 FT, WITH 6 HP MERCURY 4-STROKE OUTBOARD ENGINE AND TRAILER, HARDLY USED, GARAGE KEPT.TRAILER IS IN EXCELLENT CONDITION W/NEW LEAF SPRINGS & SPARE TIRE. ASKING $3,000.00 OR B/O… AVAILABLE TO VIEW PICTURES ON FACEBOOK CALL 732-496-1320
3.LF PLACE TO RENT, AND LF SCRAP METAL, JUNK CARS TO NUY 410 845 3129
4.FS A 5 X 8 CARGO TRAILER $2,500 AND A 1996 CHEVT CAMARO FOR PARTS $1,000 0B0 AND LF A CHIMNEY SWEEP 757 709 0466
5.FS 1970 HARLEY DAVIDSON $4,500 757710 4965
6.FS BURN BARRELS, 55 GALLON, WITH TOP CUT VENT HOLES AT BOTTOM $30. A PIECE OIL ELECTRIC HEATER $40 HAND GRINDER, FOR SHARPENING KNIVES, COMES WITH 5 BLADES $40. 757 894 0823
7.LF SMALL PICKUP STICK OR AUTOMATIC WILL PAY UP TO $2,000 931 217 5174
8.Log Splitter on wheels requires 1-7/8in ball to toe it. For Sale or possibly trade. New 7.5 hp Electric start gas 4 stroke engine. Have $800 invested Needs to be gone. $600 obo Located in EXMORE. FS Electric Fireplace with blower, temp controls. Large 58in wide. Looks like a real fire burning. call for info. also propane heater floor model vent-less. call for info Call or text for info or pictures 757-710-8606 leave voicemail if no answer
9.FS WASHING MACHINE $150 A SET OF WHITE FOLDING DOORS $50 757 709 9245