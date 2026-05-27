SWAP SHOP WEDNESDAY MAY 27, 2026

1.Help with lawn cutting and similar chores 3 days a week In Onancock. $16.00/hr and needs  Someone to install an old fashion radio in a cj 7.   609-658-3784

2.Wood chips U can hand load for free or SOMEONE can load for you.  all yr pickup can hold for $30 Firewood trees are down. U cut what u want free. Located in new church  757-894-9719

3.has 2 heavy 12 volt and 6-volt batteries in need of repair. 757 787 2173

4.FS grill $150, electric weed eater $75, paint sprayer $75 757 678 3619

5.LF HELP FIXING A ROOF, FLOORING AND A FRONT DOOR TO NEW HOME.  757 894 5187

6.LF ROOM OR TRAILER TO RENT 410 422 8973

7.FS CEDAR BEDROOM SET. 2 DRESSERS, MIRROR AND CEDER CHEST 757 710 3767

8.FS VACUUM, TELEPHONE, TOILET 2 BIKES ALL FOR $75 757 331 2598

