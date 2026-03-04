SWAP SHOP WEDNESDAY MARCH 4, 2026

March 4, 2026
1.FS  24-inch MAYTAG portable dishwasher, in good condition. Some rust, but it works perfectly. White, with butcher block top, looks good. Taken out of service last month to be updated. Located near Cape Charles, $80. Buyer can pick it up or seller can deliver anywhere from Kiptopeake to Onley for $100.  757 695 0294.

2.FS 1 brand-new queen-size box spring. 8 inches thick. $25. 609-658-3784

3.FS Bee keeping 3 box hive and starter kit. $200. Suite, smoker, tools.  757 694 8803.

4.LF SOMEONETO CUT GRASS THIS SEASON.  757 710 2236

5.FS 1984 SKI BOAT 115 HPMERCURY MOTOR $2,200 757 919 0114

6.LF 2 TRAILER TIRES, 235/75R/15 NO CRACKS 757 824 0046

7.FS 275 GALLON OIL TANK $300 COMES WITH CRADLE 610 348 7532.

8.FS REFRIGERATORS.  ONE IS APARTMENT SIZE $125; THE OTHER IS A LARGE SAMSUNG SIDE BY SIDE $500 AND A GEEN ENAMEL ICE BOX $200 CALL OR TEXT 757 694 5150

9.LF SOMEONE TO WORK ON BICYCLES CALL 757 695 0767

10.LF SOMEONE TO COLLECT JUNL FROM HER HOUSE. 757 350 5715

 

 

