SWAP SHOP WEDNESDAY MARCH 18, 2026

1.Vintage Craftsman 5162 Vise with swivel base. 4″ jaw, weighs 51 lbs. Great condition. Made by Rock Island in 1946. Made in USA. $140 obo. Vulcan 50lb anvil in good condition. $230 obo. Can send pics upon request. Located in Exmore. 410 430 0476.
2.FS 2010 Nissan Rogue (AS IS). Clean Title asking 1000 or best offer. Please text or leave message if no answer. 757 894 7732.
3.FS a 2006 Mitsubishi eclipse. 4 cylinder, 170k miles, sunroof, newish tires, needs work. call or text 757 709 2972.
4.FS UTILITY TRAILER, 10″ LONG, 4″ WIDE, $300 757 678 6250
5.FS A COUNTY LINE TRACTOR SUPPLY BOOM POLE LIFT $125 757 665 4854
6.LF RAMPS TO RUN A LAWN TRACTOR ONTO A TRUCK AND A KENMOR 30-YEAR-OLD WASHING MACHINE. 410 419 9574.
7.LF A MECHANIC TO WORK ON A 50 FOOT BOAT. PAYING $25 AN HOUR AND PROVIDING TOOLS 609 658 3777
8.FS 1 Acre of Land for sale in the Trehernville area 757 678 6910.