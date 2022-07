1. Frigidaire electric range color black.. brand new never has been used.. excellent body condition ..excellent working condition. 475.00 757-710-3990

2. LF Lexus LS 400 and 5.0L Ford V8 engine 757-678-2793

3. Older Biro # 11 Meat Saw – $800 9.9hp Yamaha 2001 For parts or restoration $450 Call 789-5364

4. Laying hens for sale $10 a piece pick up only 757-710-3192

5. Young Guinea birds for sale

Call 757-817-4722

6. looking for a set of rims for a 1997 chevy s10 pickup 15 inch thanks 757-894-0196

7. Set of 4 / 20inch rims an tires for sale $600 757-387-2114

8.2000 Harley Davidson Sportster 883 custom 845-699-1179

9. We have a Sofa and Rocker Recliner (good condition) FREE

Call: 757-787-2219

10. F/s 2010 John deere z425 zero tun new fluids new belts using it to cut grass in excellent running condition 2500.757 302 5082

11. NEW POULAN 18 INCH CHAIN SAW REASONABLE PRICE 787-7969

12. LF 2 TO3 BEDRROM HOUSE ASAP 757-350-0117

13. 17 INCH RIMS FOR F 150 $300 OBO…. 50CC MOPED $200 350-1867

14. YOUNG ADULT FEMALE GOAT TO GOOD HOME TO SELL…TEXT OF CALL 757-710-3192

15. POWER WASHER… GAS POWERED..225 MOTOR $100 OBO… LF 16 TO 20 FT CAR TRAILER CHEAP… USED WORK TRUCK CAN NEED WORK… 302-519-1311

16. 757-710-5238 TURKEY RUN ROAD.. ACRE LOT… CLEAR FOR HOUSE OR DOUBLE WIDE $29K 12000 BTU WINDOW AC..$125 LF SMALL ROUND KITCHEN TABLE WITH 4 CHAIRS…WILL CONSIDER A SQUARE ONE IF NOT TOO LARGE..

17. OLD OFFICE FURNITURE DESKS, CABINETS, WORK TABLES… WALL HANGINGS 40 MARKET ST. ONANCOCK…

18. ANTIQUE EXT DOOR SOLID 6-8 BY 34 NEEDS TO BE REFINISHED… OLD BENTWOOD BAR CHAIR BO… 757-710-9576

19. 2006 NISSON MARINO.. 443-289-0103