SWAP SHOP WEDNESDAY FEBRUARY 4, 2026

1.FS 2003 dodge neon runs great good inspection new tires $1,800 OBO. 757 375 8900
2.FS a 1987 Chevy Monte Carlo SS a project car with T-Tops also a Chevy 350 engine with 4-barrel Elderbrock AV2 carburetor and Intake. 757 350 9505
3.FS 1 Acre of Land for sale in the Trehernville area. 757 678 6910.
4.LF HOUSE, TRAILER, ROOM TO RENT. 410 845 3129
5.FS 2004 BUICK $750 AS IS AND A BIG TOY TRAIN SET 757 694 7625
6.ORANGE AND WHITE KITTEN NEEDS A HOME CALL 757 505 6456
7.FREE SMALL STOOL, FS DRESSER WITH 8 DRAWERS $25 CELL PHONE $15 757 709 4752.
8.FS 4 COOPER TIRES C71 RINS 265 175 R-6 $200N 12 SMALL PROPANE TANKS $15 A PIECE, 10 OLD BIKES $100 FOR ALL TEN 410 968 2045
9.LF BURN BARRELL 757 505 6783.
10.FS 2006 V-6 FORD MINI VAN. NEEDS A BATTERY AND MINOR WORK. $900 OBO 410 422 8973
11.FS ELECTRIC WHEELCHAIR, 2 LARGE BATTERIES, AND REMOTE $2,000 OBO AND A FREE KING SIZE BED 410 968 1256
12.LF A GOOD USED PROPANE OR ELECTRIC STOVE 757 666 8288.