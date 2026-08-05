SWAP SHOP WEDNESDAY AUGUST 5, 2026

August 5, 2026
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SwapShop
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1.48 inch solid oak pub table with 4 matching swivel stools in good condition. Can send photos. $175 or best offer. Phone number is 757-894-1895

2.For Sale: 2010 Subaru Forester. High mileage but in good condition. $2,000 .Call Ed@ 703 282 2135 in Onancock.

3.500+ floating oyster bags for sale. Bags were used in commercial oyster operation. Bags are 1/4” and 1/2” mesh, most have floats attached. Great deal for anyone starting or expanding oyster production. Call/text for prices and details 919-413-4374

4.In search of someone to replace sub flooring in a bathroom please call 757-442-6547

Preston Ford in Keller

5.FS HANDICAPPED WHEELCHAIR AND RAMP ALSO A QUEEN SIZE MATTRESS AND A PUPPY CAGE. 757 666 7630

6.FS TWO JOHNSON OUTBOARD MOTORS $500 FOR BOTH 757 387 7438

7.FS 4 SET TAN LIVINGROOM SET, SOFA, LOVE SEAT, RECLINER, AND CHAIR $300 757 894 1542

8.FS 1999 CHEVY SUBURBAN TRUCK $3,500 OBO 728 218 1475

9.LF A FREE “POCKET BULLY” PUP.  MALE OR FEMALE 757 607 7787

10.FS A 2009 DODGE DAKOTA BIGHORN PICKUP ON CHINCOTEAGUE ISLAND CALL 856 689 2246

 

Coldwell Banker Harbour Realty

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