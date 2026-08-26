SWAP SHOP WEDNESDAY AUGUST 26, 2026

August 26, 2026
|
1.Stereo components: Sony turntable, Sony cassette recorder, ONKYO receiver and BOSE speakers. $40. 757-789-5061. Pick up in Melfa
2.Used like new Goulds J10 water pump. Call 757-710-4432 for more information
3.FS ELECTRIC WHEELCHAIR $250 MANUAL WHEELCHAIR $65 757 709 4752
4.LF A P.A. SYSTEM, SPEAKERS, ALL THE WORKS, FOR EVENTS 757 710 8015
5.LF A RECLINER OR LAZY BOY 757 350 5645
6.FS 32 SOLAR PANELS, 100 WATTS EACH, CALL FOR INFO, AND PRICE AT 757 414 4159.
7.LF A HOME OR HOMES FOR 2 5-MONTH-OLD PUPPIES. CALL 757 709 4651