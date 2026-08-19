SWAP SHOP WEDNESDAY AUGUST 19, 2026

August 19, 2026
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1.Fisher woodstove for sale needs it out of yard. first one with $300 and 3 men to lift it takes it. Call 757-710-8606 in Exmore
2.FS riding grass cutter good condition $500 or best offer and a brand-new generator for sale 757 709 4567.
3.FS 24″ CRAFTSMAN PUSH MOWER $150 757 442 2083
4.LF DECENT POWER WASHER 757 678 3840
5.FS 2007 TOYOTA HIGHLANDER $3,800 AND FORD EDGE $4,200 757 350 9830
6.FS PUSH WHEELCHAIR 757 709 4752
7.FS 1999 TAN GMC PICKUP $2,000 804 761 1398
8.PARTS FOR A 2012 HYUNDAI SONATA $100 FOR THE LOT. CPAC MACHINE $500. MEN’S DRESS SHOES AND BASKETBALL SHOES BEGINNING AT $25 A PAIR. CALL OR TEXT 757 710 1490. WILL SEND PICTURES.