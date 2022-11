1. Mariner outboard 15HP long shaft with 9.9 parts motor.

Both need some TLC.

$150 FOR BOTH. 1 607 282 0280

2. Medium size refrigerator.

In good condition

3 years old in December

Asking 275 or best offer 7574422849

3. Chihuahua Pitbull mixed puppies. About 10 weeks old. Looking for nice home. Please call Kishia or TJ if interested.757 695 0770

4. I have for sale a wheelchair lift for a van or car. Call for price (757)789-5287

5. looking for 6′ x12′ trailer. call Dan at 757-442-2465.

6. LF PIT BULL OR ENGLISH BULL DOG 678-3913

7. POWER TOOLS… 757-505-6783

8. MASONRY MIXER.. MORTAR AND CEMENT $500 710-7146

9. OAK TABLE 5 CHAIRS.. AND A WALL UNIT…757-894-2041

10. FOLDING ALUMINUM LADDER LIKE NEW..$100// 302-381-8037

11. 757-710-4630 ETHAN $60 ALLEN TV STAND..

12.2 MARINER OUTBOARD 9.9 15 HP LONG SHAFT $125 FOR BOTH..607-282-0280

13. XBOX 360 WITH CONNECT CAMERA..BO…CAnon 3 in one printer best offer 757-610-6730

14. 556 caliber rifle w scope $1100 894-6319

15. lf junk metal for free 757-787-7969

16. cabinet 20 cassette tapes..dresser 757-505-6878

17. ROYAL MAIL DINNER SET FOR 8 $100.. EVERYTHING INCLUDED..

BROWN ENGLISH $100…PERFECT FOR THANKSGIVING… ALSO AVON

NATIVITY SET… ALL BOXED PERFECT CONDITION…BEST OFFER… TEA POTS… AT LEAST 35 .. $200 OBO…631-774-3739

18. 757 951 6109 2 CASES MOBIL MOTOR OIL $50

19. WEDDING ITEMS… WEDDING ARCH.. CENTERPIECES.. FLOWERS AND TABLE CLOTHS LIKE NEW…757-710-4829

20. SHOTGUN MOSSBURG 500 12 GA VENT RIB..LOCKS AND CHOKE TUBES $250… REMINGTON 700 7MM MAG.. RIFLE VERY ACCURATE… BUSHNELL SCOPE INCLUDED..POSSIBLY COLLECTIBLE WILL DISCUSS PRICE 894-4949..

21. LF ROOM TO RENT 757-709-4685 BET PARKSLEY AND MELFA

22. EXTRA LARGE SHOP VAC WITH ATTACHMENTS…6 HP.. COMMERCIAL GRADE $50… LADIES COAT.. BUFFALO LEATHER 2X.. WITH ENGRAVED ROSES.. $40… TABLE TOP.. NO LEGS UNFINISHED… SOLID OAK $50..757-787-4537

23. push mower needs spring 40$ floor jacks 60$ electric drill 20 looking for moped mechanic call 709-0923

24. MID SIZED SUIT CASE SARAH BRADLEY $50…709-4972

25. 20 55 GAL PLASTIC BARRELS $7 EA..410-968-2045