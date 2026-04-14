SWAP SHOP TUESDY APRIL 14, 2026

April 14, 2026
1.Looking for someone to aerate and seed my yard for a reasonable price 757-787-2880

2.LF a free hospital bed with a mattress. Must be clean and in good working condition. Call 757-693-0720

3.Boat Motor & Trailer 20ft Mako with Yamaha ProV 150hp. Asking $4,000. Call for pictures 757-331-1911

4.HEAVY DUTY COLE 4 ROW BEAN PLANTER,DON’T USE ANYMORE,GOOD SHAPE,WORKS GREAT….$1250 /OBO, BETTINSOLI DELUXE 12 GAUGE OVER/UNDER SHOTGUN SILVER RECEIVER,GREAT ENGRAVING,BEAUTIFUL WOOD,HIGH QUALITY ITALIAN SHOTGUN,EJECTORS,5 SCREW IN CHOKE TUBES AND CUSTOM BETTINSOLI HARD CASE.$1250./OBO, FORD 4 BOTTOM MOULDBOARD PLOW,GREAT SHAPE.$550./OBO 757-894-9230

5.NEWBORN BABY PIGS FOR SALE NEED TO BE BOTTLE FED. NEED GONE BY THIS EVENING $25 a piece call or text 770-771-2514

6.Lazy-Boy recliner free to a good home 757-710-7146

7.20′ extension ladder good condition $100 obo 757-894-6319

8.LF a small dog not a puppy around 12 pounds 757-302-0031

 

 

