SWAP SHOP TUESDAY 8-11

August 11, 2026
|
-
- LF 200-300 SOLID RED BRICKS AS CLEAN AS POSSIBLE… 757-710-8606
- 1995 DODGE DAKOTA FORPARTS.. HAS LONG BED CAP.. CALL OR TEXT 443-235-3597.. ASK FOR BOB
- LF A BUSHEL OF CANNING TOMATOES FOR MAKING JUICE…540-230-1697
- 20 HP HONDA 4 STROKE OUTBOARD MOTOR.. CLEAN AND OIL CHANGED THIS YEAR..$1000 757-331-1911
- 6 FT PADIO FRENCH DOORS WITH FRAME $200 OBO607-437-4782
- 40 GALLON CAN OF KINDLING BRING A BOX FREE 894-0823
- JC HIGGENS 22 RIFLE AUTOMATIC WITH SCOPE SLING… EXC..$300 OBO ALL WOOD 757-894-6319
- SMART TV… WHEEL CHAIR RAMP NEW 757-666-7630
- 757-710-5328 AFTER 4 ZERO TURN RIDING LAWN MOWER NEEDS REPAIR LF FOR SOMEONE WHO HAS A HOT TUB..IN GC.. LF A BOBCAT OR BACKHOE…
- LF PLACE TO LIVE.. APARTMENT, ROOM ETC… 410-845-3129 SCRAP METAL. WILL BUY
- YOUNG TURKEYS AND A MERCURY 15-20 HP 4 STROKE 9 PITCH PROPELLER…757-824-0046
- 2 YR OLD PIT BULL. FREE WITH CAGE AND HOUSE.. 678-7359
- CHAIN LINK FENCING WITH GATES…757=-710-6784
- A SET IF SIX HANCOOK TIRES SIZE R225-70-R19 757-894-2253