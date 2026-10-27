SWAP SHOP TUESDAY OCTOBER 27, 2026

1LF a 2-bedroom house or apartment for rent in Parksley, VA, or the surrounding Eastern Shore area. IMPORTANT: The rental must accept a housing voucher. call or text anytime!** 757-894-4064 OR 757-709-8419
2.FS FISHING EQUIPMENT TACKLE BOX VESTS AND MORE $100 SEVERAL WHITE WALL KITCHEN CABINETS $45 757 894 0823.
3.FS GAS WEED BLOWER $125 757 678 6250
4.FS BATHROOM TUB CHAIR AND MANUEL WHEELCHAIR 757 709 4232
5.FS 3 GUITAR AMPS $100 5X8 CARRY ON TRAILER $200 SONY GAMING TV $60 757 710 7306
6.LF SMALL PICKUP STICK SHIFT OR AUTOMATIC CALL HERB 931 217 5174
7.FS CANNON AE1 CAMERA 757 993 0926
8.Band Trumpet for sale. $50.00 757 416 4217
9.LF SOMEONE WHO CAN PROVIDE OAK BOARDS FOR A MOBILE HOME FLOOR 757 894 1249
10.FS 3 PAIRS OF HEADLIGHTS FOR A 2019 HONDA CRV. $75 A PAIR. CALL GEORGE 948 253 7104
11.FS 10 HP GENERATOR 5,550 WATTS AND A PRESSURE WASHER 3300 PSI 757 894 3196
12.FS 3 BEDROOM DRESSERS ONE COMES WITH A MATCHING HEADBOARD, ALL OAK, AND A DINING ROOM TABLE WITH MATCHING CHAIRS. THE HOUSE IS FOR SALE TOO! IN MACHIPONGO 937 631 5547