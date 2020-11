1. 8 hp evinrude outboard motor for parts $15 obo. 22 12 foot long wooden floor joists $40 obo. 757-695-0402

2. Wanting to purchase a Cold 45 I buy old vintage decoys I have two gun stocks for a 20 ga. A-5 belgium browning shotgun Fifty bucks for the pair

1 757 387 7506

3.LF ATV 4 WHEEL DRIVE GC..7 FT. RHINO BUSH HOG 3 PT HITCH EXC $2600 OBO 607-437-4782

4. UPRIGHT VAC CLEANER.. 2 COLOR TVS $25 EA….331 2598

5, LF PANELING … 787-7027

6. WOODWORKING BENCH 24 BY 58 OAK… $100.. PARTS BIN.. METAL RACK..FULL OF NAILS SCREWS ETC.. $100 894-0823

7. LEAF BLOWER $75..SALT TREATED LUMBER LF APPLIANCES SCRAP META.L 678-2566

8. 40 FT WERNER EXT. LADDER $175.. 678-6454

9. MARBLE TABLE SET WITH BROWN HIGH CHARIES $200 OBO…710-0278

10.LF 2 OR 3 BEDROOM HOUSE FOR RENT BET PAINTER AND ONCNCOCK..710-0731

11. LF APARTMENT 1 BEDROOM… 709-0271

12. SEVERAL NORTHAMPTON COUNTY GENEOLOGY BOOKS… PERSONAL PROPERTY AND LAND TAX AND LIQUOR LICENSE RECORDSL 999-0083.

13. YOUNG PIGLETS $40 EA.. CHICKENS $4 EGGS.. $3 DOZEN.. NEW VERIZON FLIP PHONE $45 OBO 757-387-2008 LV MAS

14. LF A LATE MODEL CARGO VAN.. 894-7109

15. NICE SECTIONAL COUCH LOW PRICE GC.. DELL LAPTOP COMPUTER AND PRINTER LOW PRICE 787-7969

16. 710-4630 LF BUY 3 BEDROOM TRAILER..

17. I PAD MINI 15 GB.. KEPT IN CASE… OLDER MODEL $100 ALSO MICHELIN TIRE VGC 275-65-18 $50 OBO 410-430-0476

18. LF A CHEV.. OR FORD RIMS AND TIRES NO BIGGER THAN 205-76-5-15 710-1434

19. 757-710-5238 HD WARNER ALUMINUM EXT. LADDER 40 FT..$200..SOMEONE TO WORK ON A BOBCAT..

20. 1980 CHEV PICKUP.4WD. RUNS AND DRIVES NEEDS BODY WORK 894-0413

21. 4 WHEELS 20 INCH TIRES .. OFF OF 2018 VW $700.. TROY BILT RIDING GRASS CUTTER VGC $400 410 831-5120

22. STACK OF OLD BRICKS… ALL WHOLE 100 $50 HALF BRICKS FREE.. CAR BATTERIES TEST GOOD $40 CALL OR TEXT 387 7237

23. 2001 KIA SPORTAGE $1700 OBO 757 777 2506