1. Northern Tool Ultra-Tow Hydraulic Pickup Truck Crane with Hand Winch – 2,000-lb Capacity

New: $289.99. See Video at: https://www.northerntool.com/shop/tools/NTESearch?ipp=48&escapeXml=false&storeId=6970&Ntt=pickuphydraulic

New, never taken out of shipping box. Asking $175.

Great for mounting on pickup. 717 688 1893

2. Large entertainment collection-45 DVDs, all big movie titles (Will Smith, Tyler Perry, Clint Eastwood)—10 VHS (Disney, Grinch, Indiana Jones)—15 Music CDs (Drifters, Jazz, Bruce Hornsby)—-original cases & stored in cabinet—-$20 for all

757-709-4293

3. LF a single shot 20 gauge. Also have burn barrels for sale. Call or text, located in Nelsonia 302-569-2201

4. LF 5 BY 8 TRAILWR 607-437-4782

5. 4 RIMS WITH TIRES $400 843-855-2219 17 INCH

6. 31 FT PROW.ER CAMPER FLEETWOOD… GC.. AC HEATER WORKS 2001 CLEAR TITLE $3000..2008 BOULEVARD MOTORCYCLE $3000 6500 MILES… 894-5713

7. 757-710-5238 40 FT ALUMINUM EXT LADDER HD..WARNER….$200….2 SPA HOT TUBS.. THEY WORK…$100 FOR BOTH…LF. SOMEONE TO WORK ON BOBCAT FRONT END LOADER…

8. SECTIONAL COACH… LAP TOP AND PRINTER.. REAL REASONABLE.. 787-7969

9. LF GOOD USED CAMPER NO LEAKS 607-6717

10. JVC HOME STEREO AMP.. ANTENNA JACK BROKEN LF SOMEONE TO REPAIR… 894-7006

11. 4 TIRES AND RIMS.. ALUMINUM… NEW OFF 2018 VW $700 TROYBILT RIDING MOWER $400 757-387-0859

12. 2 STIHL CHAIN SAWS 2- 290S 3RD A 310 $375 OB O FOR ALL 3 WITH CHAINS 710-3692

13. PIANO $25.. DESK CHAIR $15.. 14 INCH CRAFTSMAN.CHAIN SAW.. 894-8118 LF UPRIGHT FREEZER..

14. 2007 DODGE CARAVAN… CLOTHES…TOOLS… CAN TEST DRIVE.. 894-1521`

15. LF BELT SANDER… 710-3813

16. COUCH BROWN.. TURNS INTO QUEEN BED VGC $50 2 NIGHT STANDS $20.. 2 MATCHING SOFA CHAIRS $25 EA 678-7483

17. LF A PICK UP TRUCK OLDER FULL SIZE OR SMALL…AUTOMATIC… OR OLDER VAN FOR WORK… LF DRYER… 410-422-8973

18. ENTERTAINMENT STAND.. GLASS.. 3 LAYERS.. FITS A 44-55 INCH FLAT SCREEN $100…990-5485

19. BASLETBALL HOOP 710-7146

20. 2 DOG CRATES ONE SMALL ONE LARGE… $20 AND $35… SURROUND SOUND RECEIVER.. $50 LF OLD STEREO RECEIVER THE OLD KIND WITH A DIAL 442-2465

21. FREE WOOD CALL AFTER 5:30 350-5127 CHERITON..

21. WASHER.. GC.. 709-8676 $200

22. 2 MENS DIAMOND RINGS… ONE 35 SMALL DIAMONDS… SECONE 12 DIAMONDS MENS WEDDING RING.. DISCUSS PRICE 442-2718

23. SALT TREATED LUMBER… GAS LEAF BLOWER STIHL LF JUNK APPLIANCES SCRAP METAL WILL PICK UP.. 678-2566

24. LF FLOOORING OR LAMINATE FOR A 12 BY 12 ROOM… LF A TV STAND THAT WILL HOLD A FLAT SCREEN TIV UP TO 70 INCHES..678-6807