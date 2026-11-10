SWAP SHOP TUESDAY NOVEMBER 10, 2026

November 10, 2026
 |
SwapShop
Swap Shop Logo

1.Never opened in-the-box queen sized adjustable bed frame with remote control. $125. Call 757.647.0155

2.LF 16’ flat bottom boat with 20-25 hp 4 stroke  757 894 0131

3.LOST A GRILL WAS ACCIDENTLY LEFT ON THE SIDEWALK IN FRONT OF THE UPS STORE AT FOUR CORNER PLAZA MONDAY. IT WAS TAKEN BY SOMEONE CALL THE OWNER AT 860 402 0232

4.LF A SMALL TRUCK, STICK OR AUTOMATIC, AS LONG AS IT RUNS WELL WILL PAY UP TO $2,000 CALL HERB 931 217 5174

Preston Ford in Keller

5.FS 2 GOODYEAR TIRES 235/45/R18 $50 FOR BOTH 757 678 3380

6.FS UPRIGHT FREEZER AND A GAS STOVE 757 350 5715.

7.FS 1999 CHEVY BLAZER FOR PARTS LF ANY CAR FOR $1,000 410 422 8973

 

Share this

Listen Live!

WESR 103.3FM PLAY BUTTON
(opens in a new tab)
COASTAL COUNTRY PLAY BUTTON
(opens in a new tab)

Local Weather

November 10, 2026, 7:00 pm
Clear sky
N
Clear sky
48°F
0 mph
Apparent: 48°F
Pressure: 1016 mb
Humidity: 93%
Winds: 0 mph N
Windgusts: 20 mph
UV-Index: 0
Sunrise: 6:37 am
Sunset: 4:56 pm
© 2026 Powered by OpenWeather
 

Visit our sponsors

FOLLOW US

This message is only visible to admins.
Problem displaying Facebook posts. Backup cache in use.
Click to show error
Error: You cannot access the app till you log in to www.facebook.com and follow the instructions given. Type: OAuthException

OUR ADVERTISERS

Coldwell Banker Harbour Realty
Beach Music Show WESR Programming

Member of the

esva chamber