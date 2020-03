SWAP SHOP TUESDAY

1. looking for 235/75/15 small truck tires call 757-894-1696

2. pit bull five years old free to a good home gets along with people but not with other animal had all shots call 757 709 3137

3. Parting out 94 Ford ranger 2wd 5 speed 4cylinder 443-523-5741

4. eLECTRIC WHEEL CHAIR FREE 387-9406

5. 3 RIDING LAWN MOWERS A WEED EATER AND A TABLE AND CHAIRS 787-7969

7. NORDIC TRAC E7/0Z ELIPTICAL..MANY ACCESSORIES.. BEST OFFER ALSO MASTERBILT 40 INCH ELECTRIC SMOKER..WOOD CHIPS INCLUDED .. $150…350-0461 TEXT OR MSG.

8. CHEVROLET TRANSMISSION TURBO 400 $100 894-0408

9. CHINA CABINET.. GLASS TOP.. LIGHTED.. MISC DROP LEAF TABLES… 387-7742

10. CHERRY WOOD CABINET 3 BY 4 VGC NO SCRATCHES… 3 SHELVES USED FOR 65 INCH TV.. $40… GIRLS BIKE $35 VGC AGES 5-8 .. TWIN BED W MEMORY FOAM MATRESS AND METAL FRAME $125…443-880-1331

13. 757-693-1807 LF A LAWN SWEEPER BEHIND LAWN MOWER..

14. HUSQUEVARNA LAWN MOWER RIDER…42 INCH CUT 20 HP RUNS GOOD…BEST OFFER… BLACK WALNUTS PICKED OUT AND READY TO GO OR IN SHELL… 894-3196

15. SOFA AND LOVE SEAT..$125 MIDDLE SIZE 757-469-4529

16. 1999 DODGE INTREPID..HD FLAT BED TRAILER WITH DOUBLE WHEELS…FULL SIZE BATHROOM CABINET WITH FACE BOWL AND FAWCET… 350-1972

17. LF DVD PLAYER … 894-7577

18. BLACK LOPPY RABBIT FOR FREE.. FRIENDLY… NEEDS A GOOD HOME..694-5761 COMES WITH CAGE…

19. 1998 TOYOTA COROLLA 4 DR 4CYL AUTO RUNS GREAT EVERYTHING WORKS… $700 OBO… 894-6319

20. 94 FORD EXPLORER 5 SPEED $700 BLOXOM 694-7704

21. DVD PLAYER.. LN.. $25 678-6250

22. LF FULL SIZE TRUCK.. LF GOOD WASHER REAS PRICE 757-505-6886

23. 2004 G35 INFINITI HIGH PERFORMACE 5 SPEED.. IN ACCOMAC 709-2871

24. LF BLACK SOFA..OR LOVE SEAT OR WHITE.. 757-377-4162

25. BOSTITCH AIR COMPRESSOR OIL FREE 135 PSI $200.. VGC 757 672-6433

26. LF DRYER 709-4787

.