1. 443 523 5741

Diamond deck full size truck tool box no keys $50 firm

2. Looking for one bedroom apartment 7090271

3. WANTED: 12 TO 14 SMALL BOAT TRAILER WITH ROLLER BUNKS.

OLD RUSTY METAL 1 GALLON CAN WITH LID.

FOR SALE:

1.9 TOOTH FERGUSON SPRING LOADED CHISEL.$800.00/OBO

2.INTERNATIONAL 510 GRAIN DRILL,PLANTED APPROXIMATELY 1000 ACRES

3.WOOD FURNACE YUKON JACK,$1500 DUCT WORK,BUILDING INCLUDED.$2000.00/OBO…YOU REMOVE!!! 894-9230

4. MURRY RIDING MOWER NEEDS BATTERY WITH CART FREE.. jIM.. 757-331-1863

5. WHITE WESTINGHOUSE DISHWASHER … WORKS.. MISSING A KNOB.. 665-1896…

6. 2 7 BY 9 GARAGE DOORS… USED.. BOTH WORK.. SPRINGS TRACKS INCLUDED $250 FOR BOTH.. 787-3493 LV MSG..

7. BUY MICROWAVE OR A STOVE 757-709=-8118

8. CRAFTSMAN 46 INCH RIDING MOWER LT 2000 GOLD…21 HP BRIGGS..AUTO TRANSMISSION.. VERY RELIABLE..$400 FIRM.. 757-660-7962

9. LF 2 FRONT WHEEL WALKERS.. 665-4415

10. 2005 MAZDA TRIBUTE… $1200… 757-678-3702

11. LF BACKHOE REASONABLE PRICE 710-0810

12. 2003 1100 VSTAR YAMAHA 22K MILES RUNS FINE SMALL OIL LEAK.. TAGGED INSURED $2000 FIRM.. 894-5713

13. LOVE SEAT.. GREEN.. BROWN PILLOWS VGC..$65 OBO..757=387-0029 HALEY..

14. LF USED ROOFING TIN…WILL TEAR DOWN… LF ROOFING SCREWS 710-6176 LV MSG…

15. 757=336-6617 WINSTON P185-60-r14 BRAND NEW COND.. $20…

16. 2007 DODGE CARAVAN.. GC.. LOT OF TOOLS.. 894-1521

17. LF A MICROWAVE.. REASONABLE PRICE 694-8555

18. ORGANIC EGGS.. NO CHEMICALS.. $3 DOZEN.. FRESH LAID DAILY.. HAND RAISED CHICKENS $10 .. 757-387-2008

19. 2004 ISUZU SUV $2700 RUNS GOOD LOOKS GOOD.. HI HIGH MILAGE. 442-1167

20.709-2659 2007 CHRYSLER PACIFICA.. LF SOMEONE CAN CHANGE IGNITION AND PROGRAM KEY.. LF UTILITY TRAILER FOR LAWN MOWER

