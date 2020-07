1. Solid oak dinette. Table,6 chairs, 2 inserts, hutch.

Quite heavy…..200$ firm

7576931337

Parksley

2. CAPE CHARLES AREA… CRAFTSMAN LAWN TRACTOR 42 INCH CUT, 24 HP, BRIGGS, 217 HRS. VGC

ALSO… TROYBILT ZERO TURN $700 50 INCH DECK, 22 HP, KOHLER NEW B LADES.. TRANSMISSION NEEDS WORK. 757-331-1911

3. 200G PT CRUISER…BMW 545I CALL FOR PRICE 710-0967

4. 3 PIECE LIVING ROOM SET SOFA LOVE SEAT MATCHING CHAIR $250 FOR ALL EXC.. ALSO 2 FOUTON SOFAS IN GREAT SHOPE.. FOLD INTO QUEEN SIZE BEDS $75 EACH.. 2 BAR STOOLS WITH BACKS $20 EACH… 678-7483 LEAVE MSG.

5. JOHN DEERE 5 BOTTOM SEMI MOUNT PLOW $300… HONDA GENERATOR 18000 KW ON TRAILER $1500..EXC 2020 bmw gtl PAREMIUM MOTORCYCLE $10,000 442-7684

6. 52 BY 52 FAN.. 757-694-7726

7. 4 SHOT GLASSES COLLECTIBLE HARLEY DAVIDSON 665-6405

8. SMALL TAILGATER GENERATOR 2 STROKE…RELIABLE… $125 OBO… 757-526 6444

9. LF TWO BEDROOM HOUSE TO RENT 709-1727 REASONABLE $700-$800

10.SOLID PINE 6 PANEL INTERIOR DOOR.. STAINED AND HINGED $50 710-5395

11. PELLET STOVE WITH PELLETS AND ACCESSORIES..WILL DISCUSS PRICE.. 894-3279

12. 694-8324 LF SOMEONE TO DO REASONABLE CARPENTER WORK…

13. 387-7742 LF A PUSH LAWN MOWER.. MUST RUN..

14. LF UPRIGHT FREEZER.. 894-0991

15. POWER LADDER 40 FT..EXC $900 OBO..710 7146

16. LF A SMALL GARDEN TILLER REASONABLE PRICE..710-9852

17. 2012 DODGE AVENGER 121K MILES $4200 WATER FOUNTAIN NEW IN BOX $150 0B0.. FLOOR TILES BEST OFFER.. 678-3520

18. 1 TON CHAIN HOIST B $35 TRUCK TOOL BOX $50 LIKE NEW FIG TREES.. ITALIAN FIGS IN CONTAINERS $20 EA. 824-3723

19. LAWN MOWER $40 BLOXOM 694-7704

.