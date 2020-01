1.Looking for a 2 to3 bedroom home if anyone has one can contact me at 7573877669

2. LF 2 utility trailor wheels and tires size 5-30/12. 4lug 757-387-2114

3. Grasscutter retiring: none currently working but a handy person could get one or two back cutting Three 33″ snappers and one 38″ husky. Various states of disrepair, three still fully assembled. $125 you take all four. A good deal for the right person. Plz call 7106720 between 5 to 8 pm to set up a time to check out and get them.

4. CAMPER SLEEPS 2 FULLY EQUIPPED 302-922-0174

5. 19 1/2 FT ODYSSEY $800 OBO SLEEPS 2 NO MOTOR 757-387-9898

6. 92 cOUGAR 140K MIS 3.8 V6 $2500 JUST INSPECTED.. JOHN DEERE 915 b ZERO TURN 200 HRS 60INCH $4500…16 GA REMINGTON 1100 4 CHOKE TUBES.. SYNTHETIC $600.. 894-5713

7. 89 FORD RANGER XLT..49K MIS.. 2002 PONTIAC SUNFIRE 6 CYL NEEDS BRAKES AND B ATTERY 710-4592

8. BATH TUB STIL IN BOX 26 BY 54 $150 OBO..787-7427 LV. MSG.

9. 96 FORD F 150..GC.. 133K MIS.. WELL CARED FOR $2000 OBO..4 TIRES $75 FOR 4 665-4415

10. OLDER STYLE BICYCLE ROLLFAST WITH BASKET GC $10..HAND MEAT GRINDER..3 HEADS… $8… 2 PAIRS OF SHOES FOR WOMEN $5 EA.. 854-8251

11. EASY LIFT R3 TRAILER HITCH WITH SWAG CONTRO.. $275 PRODIGY ELECTRONIC BRAKE CONTROLLER FOR TRAILER $500 FOR BOTH.. 4 PERSON HOT TUB $2500…710-4807

12. BOBCAT ZERO TURN..$2500 500 HRS 52 INCH CUT 25 HP KAWASAKI 709-2255

13. KITCHEN TABLE WITH 2 CHAIRS $40..709-5132

14. 1995 F 800 DUMP TRUCK 710-0810

15. 05 JEEP LIBERTY LOADED MD STATE INSPECTED $3750 443-735-6078

16. 94 FORD EXPLORER MAN 5 SPEED $700 694=-7704

17. ST. SHAFT WEED EATER 38 INCH LAWN MOWER GOOD PRICE 787-7969

18. LF USED WORK PICKUP.. SQUARE KEROSENE HEATER..331-0586

19. 442-7784 NEW CHAR BROIL DIGITAL SMOKER..$150..COMMERCIAL STAINLESS 1 HP MEAT GRINDER..SAUSAGE TUBES, PLATES KNIVES.. RUNS GOOD.. APARTMENT SIZE REFRIGERATOR.. LIKE NEW.. $30…

20. QUEEN SIZE SLEEPER SOFA.. GREEN.. EXC.. $300..709-2292

21. 2 TRAILER WHEEL 12 INCH 4 LUGS $20 EA 678-6250

22. OLD BASEBALL CARDS.. JOHNNY BENCH ETC.. STILL IN PLASTIC… BUNCH OF THEM… MING DYNASTY OLIVE OIL HOLDER..

BUNCH OF OLD DECOYS ETC.. 710-1489

23. 2004 SEA FOX CENTER CONSOLE.. W TRAILER 130 4 STROKE HONDA.. $7500 443-523-5157

24. 16 FREE MOVING BOXES.. CLEAN.. USED ONCE… ALSO 2 WARDROBE BOXES..$10 202-909-5046

25. ELIPTICAL BIKE.. BY REBOX ZX 1000 $400 COMPUTERIZED.. 4 PAIRS WATERPROOF SOX MILITARY GRADE.. $10 PR..SET OF BOZE 901 STEREO SPEAKERS FOR THE HOUSE…WALNUT…WITH EQUALIZER.. TOP OF LINE.. $500 OBO… 710-1490

26. DODGE VAN.. $1800 99 410-845-1478 IN POCOMOKE..

27. AIR COMPRESSOR 20 GAL NEW..894-1521