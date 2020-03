1. Hospital bed for sale. Excellent condition, fully electric to raise and lower, removable side rails, non-smoking home – $300. Call 757-710-0365.

2. Looking for 1/2-1 acre building lot 854-8728

3. 1998 Pontiac Grand Am runs great 768-0764

4. HD CRAFTSMAN ROTO TILLER $135 787-7309

5. WURLITZER SPINET PIANO MATCHING BENCH PIX AVAILABLE $300 PIER 1 BAR TABLE WITH 2 MATCHING CHAIRS MINT COND $200 709-1572

6. LF GOOSE EGGS..387-7404

7. White crib with attached changing table. Asking $80. 7573879103. Must pick up in melfa

8. LF USED BASEBALL COMPOSITE BAT 32 INCH AND BAT BAG

FREEZER UPRIGHT SMALL $180 709-4362

9. OLD BOTTLE 4 FT TALL.WINE BOTTLE SHAPE OF A GUN BEST OFFER..STATUE OF MOTHER MARY CARVED WOOD..BEST OFFER… 4 OLD HYMN BOOKS..ALL BEFORE 1864..710-1489

10. CRAFTSMAN ROUTER.. VGC $35 OBO.. NEW 4.5INCH ANGLE GRINDER $15…WORK JACKET $15 LARGE; USED SPORT DRESS COATS.. MED-LARGE $5 EA.. 665-4581

11. 1999 DODGE VAN 1500 SERIES $1800 410-845-1478

12. 2 ROUND OAK END TABLES 21 INCHES HIGH $45..894-7666 GC..

13. 8N FORD TRACTOR $1500 443-783-9031 RUNS GOOD..

14. 2 SEWING MACHINES PONTOON BOAT WITH YAMAHA $2500…LF A RADIO FOR A 96 FORD RANGER 894-8118

15. 710-6176 LF FOR 8 INCH ROUND STEEL PIPE..3/4 INCH … SET OF RIMS 6 LUGS 20-6 TIRES INC. $1000.

16. LF MINI VAN OR PICKUP… 694-8555