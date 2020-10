1.757 695 0402

8 horsepower evinrude outboard motor for parts $20 obo. 757-695-0402

I am looking to buy an ATV, youth size, in excellent condition

3. 757 787 7351

Vintage wood-burning stove, very good condition $ 100

Solid oak round oak dining room table, pedestal legs $ 100

Twin mattress, good condition $ 25

4.LF MOBILE HOME FOR SALE OR GIVE AWAY…709-1003

5. SET OF 4 WHEELS ALUMINUM AND TIRES OFF OF A VW..$700 LIKE NEW..

GRASS CUTTER.TROYH BILT $400.. 410-831-5120

6. Cleaning out the content of a shed and house content. Moving soon.

Cemetary Road in Exmore

Call 757-710-7281

7. 06 LINCOLN LS FOR PARTS $500 709-4228

9. 2 RABBIT HUTCHES FREE TO A GOOD HOME… 665-1284

10. LF SMALL PICK UP S 10 OR RANGER… LOOKING FOR A 4 WHEELER GC.. 710-3819

11. MONSTER HIGH BIKE … 6-8 YR OLD.. $35 MONSTER HIGH SCHOOL..MONSTER HIGH DOLLS.. 25… WITH ACCESSORIES…$150 BABY GIRL CLOTHES SIZE 0-12 MOS…WINTER CLOTHES 443-880-1331

12.LARGE COMPUTER DESK..VGC..FREE..TV.. JC PENNEY..LARGE SCREEN..WORKS..

FREE 58 INCHES… 442-4252

14. 2 CRAFTSMAN CHAIN SAWS 12 AND 14 INCH $50 EACH BOTH FOR $85 894-8118

15. 31 FT FLEETWOOD CAMPER… GC.. AC/ HEAT GOOD REFRIG..$3000 WILL TAKE A 60 INCH ZERO TURN AS TRADE.. 2008 BOULEVARD SUZUKI 3000 MILES…99 SEBRING CONVERTIBLE 118K MIS $3000…HUSQUEVARNA 25 HP..95 HRS 54 INCH WITH STEERING WHEEL $1400.. 894-5713..LF A YARD…

16. LF A FAMILY FRIENDLY PUPPY… ALL BEEDS 804-485 3078

17. GRIZZLY TABLE SAW 6 1023 220 V. $500 710-5580

18. B FLAT TRUMPET… CORONET EXC… $50..WITH CASE…VASCELINE.. OIL CLOTH 304-726-2232

19. LF AN ATV OR FOUR WHEELER.. NICE LF PONTOON BOAT VGC 607-437-4782

20. 2003 BEETLE CONVERTIBLE 137K MI.. GOOD.. INSPECTED $3500… LF FULL SIZE SUV FOR REASONABLE PRFICE.. 710-4288…

21. BOAT MOTOR AND TRAILER 18 FT WELLCRAFT CENTER CONSOLE 120 HP MERC..LOADRITE TRAILER $3000 OBO… 710-1490 DEPTH AND FISH FINDERS.