SWAP SHOP THURSDAY OCTOBER 15, 2026

1.Brother printer with new toner/drum. Black and white copies only- works perfect. Not wireless. $40. Also, I am looking for a larger air compressor. Call Dan 757-710-6784
2.Free pecans. Need them picked up out of my yard 757 309 9263
3.12 FT. ALUMINUM CANOE, ANCHOR, ROPE & CLIP, 2 PADDLES $150. BACKPACK YARD SPRAYER $50 OBO. ASSORTED WICKER BASKETS DIFFERENT SIZES AND PRICES 757 70 0827
4.LF TURNIP GREENS 757 607 6787
5.LF STYROFOAM BOXES TO USE AS SHELTERS FOR HOMELESS CATS 757 710 9576
6.FREE!! A SMALL PUPPY TO A GOOD HOME 757 709 4651
7.FS 12 HENS, 2 ROOSTERS, A CRIB AND A WOODEN SINGLE BED 757 665 6279
8.FS A RALLY PUSH MOWER $90 757 631 5547
9.WHOLE HOUSE SALE! BEDROOM ITEMS, 3 DRESSERS, LEATHER SOFA WITH MATCHING CHAIR AND SOLID WOOD DINING TABLE WITH CHAIRS 937 631 5547