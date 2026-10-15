SWAP SHOP THURSDAY OCTOBER 15, 2026

October 15, 2026
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SwapShop
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1.Brother printer with new toner/drum. Black and white copies only- works perfect. Not wireless. $40. Also, I am looking for a larger air compressor. Call Dan 757-710-6784

2.Free pecans. Need them picked up out of my yard 757 309 9263

3.12 FT. ALUMINUM CANOE, ANCHOR, ROPE & CLIP, 2 PADDLES $150. BACKPACK YARD SPRAYER $50 OBO. ASSORTED WICKER BASKETS DIFFERENT SIZES AND PRICES 757 70 0827

4.LF TURNIP GREENS 757 607 6787

5.LF STYROFOAM BOXES TO USE AS SHELTERS FOR HOMELESS CATS 757 710 9576

6.FREE!! A SMALL PUPPY TO A GOOD HOME 757 709 4651

7.FS 12 HENS, 2 ROOSTERS, A CRIB AND A WOODEN SINGLE BED 757 665 6279

8.FS A RALLY PUSH MOWER $90 757 631 5547

Atlantic Animal Hospital

9.WHOLE HOUSE SALE!  BEDROOM ITEMS, 3 DRESSERS, LEATHER SOFA WITH MATCHING CHAIR AND SOLID WOOD DINING TABLE WITH CHAIRS 937 631 5547

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Coldwell Banker Harbour Realty

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