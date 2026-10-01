SWAP SHOP THURSDAY OCTOBER 1, 2026

October 1, 2026
 |
SwapShop
Swap Shop Logo

1.FS: 4 cases wide mouth quart jars, 3 cases wide mouth pint jars, 1 case 1\2 gallon jars, misc jelly jars, 12 quart water bath canner, rims and lids, fermentation crock & weights, misc cakes dishes, etc. All for $75.00. Pics upon request. Call or text 757-880-0408.

2.Cub cadet riding lawn mower- only 75 hours – regularly maintenance – asking $1800. 757 710 0777

3.LF PUSH MOWER CALL OR TEXT 757 350 9535

4.FS STONE STOVE/GRILL AND A 1 YEAR OLD 4-WHEELER MAKE AN OFFER ON BOTH 757 894 3599

5.FS 3 PAIRS OF HEADLIGHTS FOR A 2019 HONDA CRV $75 A PAIR 948 253 7104

6.FS SOLAR POWER SYSTEM, 32 PANELS ,100 WATTS EACH, CALL FOR PRICE 757 414 4159

7.FREE PUPPY 757 709 4651

8.LF SMALL PICKUP MUST BE A STICK SHIFT 931 217 5174

Coldwell Banker Harbour Realty

9.FS CAMP IN TOMS COVE, AND 8X7 TRAILER $300 607 282 0280

10.LF A PLACE TO RENT WHILE BUILDING A HOUSE IN ONANCOCK CALL JIM AT 678 521 5935

11.FS 12 HENS, 2 ROOSTERS AND 3 DUCKS (ONE MALE TWO FEMALES) 757 665 6279

12.LF A HOUSE OR APARTMENT TO RENT (BETWEEN MELFA AND BLOXOM).  FS A CEDAR HOPE CHEST CALL 757 710 3676

Share this

Listen Live!

WESR 103.3FM PLAY BUTTON
COASTAL COUNTRY PLAY BUTTON

Local Weather

October 1, 2026, 2:59 pm
Clear sky
WSW
Clear sky
82°F
9 mph
Apparent: 82°F
Pressure: 1019 mb
Humidity: 42%
Winds: 9 mph WSW
Windgusts: 20 mph
UV-Index: 4.22
Sunrise: 6:58 am
Sunset: 6:46 pm
© 2026 Powered by OpenWeather
 

Visit our sponsors

FOLLOW US

This message is only visible to admins.
Problem displaying Facebook posts. Backup cache in use.
Click to show error
Error: You cannot access the app till you log in to www.facebook.com and follow the instructions given. Type: OAuthException

OUR ADVERTISERS

Coldwell Banker Harbour Realty
Throwback Thursday WESR Programming

Member of the

esva chamber