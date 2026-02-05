SWAP SHOP THURSDAY FEBRUARY 5, 2026

February 5, 2026
1.LF 2-3 BR home that allows pets, in the upper Northampton County and middle to lower Accomack County.  757 350 5390.

2.LF a free recliner chair and a Hospital Bed. Need ASAP. Call 757-693-0720

3.2 SETS OF COFFEE TABLES WITH MATCHING END TABLES.  2 TV SETS, 32- AND 42-INCHES FLAT SCREEN 302 528 7451

4.FS A 20 FOOT EXTENSION LADDER $150 OBO 757 894 6319

5.FS 2007 GMC TIERRA, NEW TIRES, PASSED INSPECTION, EVERYTHING WORKS. $4,000 757 387 2044.

6.FS PLAYSTATION 3 IN GOOD SHAPE $60. 2009 CHEVY SUV, SEATS 7, FULLY LOADED, NEEDS A COMPUTER SYSTEM $2,500 757 618 9888

7.FS TOP LOADER WASHING MACHINE $50 757 710 8181

