SWAP SHOP THURSDAY FEBRUARY 26, 2026

1.Gorilla Cart two wheeled wheelbarrow. 1 cubic foot in excellent shape. $80.00; 12-gallon Shop Vac works and has all parts. $35.00. 757 387 7530.
2.FS like new black and grey living room set, 4-piece bedroom set, like new, selling together asking $1400. Looking for a male puppy. Call 757 678 2566.
3.FS HOBBY HORSE, WESTERN FLYER, $60, S-10 PICKUP LOTS OF EXTRAS, INCLUDING NEW TIRES $3,500 AND A SMALL REFRIGERATOR $250. CALL 757 894 5713
4.HAS A 3-YEAR-OLD BLACK LONG HAIRED GERMAN SHEPPARD, FOR MATING. FS A LARGE INDUSTRY SIZED “SHAPER” FOR MAKING MOLDINGS. 609 658 3777
5.LF A QUARTER INCH IMPACT WRENCH 757 894 3196
6.FS 5500-WATT GENERATOR AND A KEROSENE HEATER 757 678 2778
7.FS 17 FOOT BAY LINER BOAT, 120 MERCURY ENGINE, SEATS IN FRONT AND BACK $3,000 301 775 1562.
8.LF SOMEONE TO CLEAN UP TREE BRANCHES AND LIMBS, FROM THE STORM 757 217 5711
9.FS 2001 1500 4X4 CHEVY PICKUP $8,500, HONDA RANCHER $4,500 AND HONDA RUCKUS $2,500 757 894 8518