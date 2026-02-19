SWAP SHOP THURSDAY FEBRUARY 19, 2026

1.FS 1995 Ford F150 $1500 obo. Clean title. Text or call 757-709-8419
2.FS 2003 ford f250 7.3 diesel, crew cab, Fx4 lariat, long bed. 337,520 miles. $5,000 obo. Call or text 757-710-6257
3.LF TOYOTA HUB CAPS, 15 INCH RIMS, 757 999 0083
4.NEEDS SOMEONE TO FIX A 1989 RANGER BASS BOAT’S JOHNSON OUTBOARD ENGINE 757 815 6227.
5.LF A FORKLIFT 757 350 1211
6.LF CB SET 757 505 6211
7.FS A CHINCOTEAGUE SCOWL BOAT, NO TRAILER, $3,000 0B0 757 374 6272
8.FS 1500 CHEVY 4X4 $8,500 0B0, 2007 HONDA RANCHER 4X4 $4,500 OBO, 2022 HONDA RUCKUS $2,500 OBO 757 894 0518
9.FS 22 FT. PONTOON BOAT $4,000, 17 FT BAY LINER $2,500 301 775 1562
10.FS HARLEY DAVIDSON CYCLE $4,500 757 710 1434.
11.FS KAWASAKI VOYAGER, NEEDS BATTERY, $2,000 AS IS. F-150 WORK TRUCK $2,200 AS IS, AND SMALL REFRIGERATOR $250 757 894 5713.