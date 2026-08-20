SWAP SHOP THURSDAY AUGUST 20, 2026

August 20, 2026
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1.6- Hancook tires R225-70-R19.5 757 894 2253
2.FS Beautiful deep red Keith Urban acoustic guitar. Good volume and projection like new. Will sell or could work out trade for a lined acoustic guitar hardshell case or for an acoustic guitar amplifier. Not interested in regular electric guitar amplifier has to be for an acoustic electric 757 710 6779
3.FS LEFTOVER INSULATION (FROM A BARN KIT BOUGHT IN AMISH COUNTRY) 757 952 7838
4.FS SIX DRAWER DRESSER WITH MIRROR $50, DRYER $50, THREE 275 GALLON TANKS $100 757 442 1309
5.FS 2 TIRES 235/18 $50 FOR BOTH 757 678 3380
6.LF A ROLL AWAY BED 757 691 5320