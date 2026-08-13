SWAP SHOP THURSDAY AUGUST 13, 2026

August 13, 2026
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SwapShop
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1.Father and son team searching for fun and Interesting items. From man cave, record albums and hunting/fishing to antiques, collectibles, and unique one of a kinds. If you are ready to clear out some of those items that have been sitting around collecting dust- THEY buy stuff. Call 757-692-0351.

2.ALLEN, HERE AT WESR, IS LF A HAND TRUCK TO MOVE HIS DAUGHTER TO JMU NEXT FRIDAY THE 21ST.  BORROW OR BUY CALL 757 999 0083

3.LF SOMEONE TO FIX A HEAVY DUTY ZERO TURN RIDING MOWER.  ELECTRICAL PROBLEM, LF A SPA/HOT TUB AND LF A BOBCAT OR SMALL BACKHOE (MUST RUN ON DIESEL) 757 710 5238

4.LF LANDSCAPE HELP (PULLING WEEDS, TREE TRIMMING, CUTTING GRASS) MUST HAVE A DRIVER’S LICENSE 757 709 1042

5.LF SOMEONE WHO HAS A REAL GOOD RECIPE FOR A FIG CAKE 757 709 3678

6.LF SPARE STEEL RIM FOR A 2006 F-150 FORD (XL 17″ RIM, 6 LUG) 757 710 0592

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