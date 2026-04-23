SWAP SHOP THURSDAY APRIL 23, 2026

April 23, 2026
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1.14ft Duck Boat with 15hp Yamaha tiler handle can be used as a fishing boat. Decoys, gps all included. $5,000. Ready to go. Located in Bloxom, VA.757 894 0653.
2.LF A PLACE TO RENT 757 678 6068
3.FS GARDEN HOSE $10 DORM SIZE REFRIGERATOR $25, SMALL FREEZER $35 757 665 4581
4.FS 12 FT, STEP LADDER $200, HUSGVARNA BUSH MOWER $120, STAINLESS STEEL REFRIGERATOR $500 757 694 5150
5.LF HOUSE ROOM APARTMENT TO RENT 410 845 3129
6.FS 1997 GMC $4,500 757 505 6941
7.FS 275 GALLON OIL TANK $275-$300 610 348 7532
8.LF A 2 BEDROOM HOUSE ACCOMACK OR NORTHAMPTON AREA WILLING TO SPEND $600 – $800 757 709 9874
9.FS MERCEDES CHROME WHEELS AND TIRES $1,200, MEDIUM FIBER GLASS DOGHOUSE $50 JAZZY ELECTRIC WHEELCHAIR FULLY LOADED $2,500 757 710 1490