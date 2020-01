1. FOR RENT ON BAYSIDE RD. NEAR NEW ALLEN CHURCH… CHEAP PRICE. OUTSIDE BATHROOM INSIDE WATER… 709-5671

2. selling 2 year old queen mattress and box spring. I think they are each14″ thick. Call for more info. $175.00 694-5660.

3..1-Ab Circle Pro exercise machine for $ 30.00

1- 6 ft. X 6 ft. Piece of blueish gray carpet for $ 20.00

1- 1898 Indian headed penny for $ 100.00

Please call 757.894.0379. Thank You.

4. Lf a .357 or any nice size revolver. 678-2254

5. JUMP START BOX… 787-7969

6. ANTIQUE DRESSER NO MIRRO 7 DRAWERS… SEWING MACHINE, PICTURE FOR DEN OR WORK PLACE… 678-3619

7. SET OF T TOPS 1984-91 CAMERO OR Z 28; 1984 CHEVY PICKUP WITH LANDSCAPE BODY.. NO MOTOR.. $500; 400 TURBO TRANSMISSION $150..894-0417.

8. JOHN DEERE ZERO TURN 2016 LESS THAN 200 HRS. $5000 NEGOTIABLE… 2 WINCHESTER 1300 SHOTGUNS $350 EA $600 FOR PAIR … WOODEN STOCKS.. GOOD LOOKING.. FORD EXPLORER 245K 4.0 5 SPEED..GENTLY USED $750… 894-5713

9. 8N FORD TRACTOR REASONABLE 710-0810

10. USED PELLET STOVE. Call for price.387-7085

11. 4 17 INCH TIRES $100 GC 990-=1045 AFTER 3

12. 4 CHAIRS.. KITCHEN TABLE.. ROLLER CHAIRS..WHITE $35 OBO; LF WORK TRUCK FULL SIZE.. CHEAP AS POSSIBLE.. CAN NEED WORK.. OR CHEAP CAR.. TOOL BOX 3 TRAYS WITH TOOLS.. $45 OBO 302-519-1311.

13. 2 PIECES OF EXERCISE .. ELIPTICAL.. AB LOUNGE.. $50 EACH 894-0823

14. PICKUP 2000 DODGE DAKOTA AUTOMATIC 2WD LOADED TOWING PKG $1600 OBO 167K MILES AC HEAT WORKS GOOD SHAPE..410-422-8973 NEG..

15. TILLERS… CALL ROD 757-999-2666

16. MOVING SALE… 2 PC BEDROOM SUIT,, TV DESK CHAIR 387-7881

17. 55 GAL AQUARIUM STAND ACCESSORIES $100 4 17 INCH TIRES. $100… 443-614-7184

18.,. LF SECRETARY TYPE DESK.. DROP FRONT.. 787-1359 LF MSG..

19. 96 FORD F 150.. GOOD RUNNING COND. $2000 665-4415

20. MENS 18 SPEED BIKE $40 MENS 10 SPEED BIKE $25 GC..IN BLOXOM.. LF CAR THAT RUNS IN THE $600 RANGE.. 694-7704

21. VIP CHAMPION SCOOTER RUNS.. NEEDS BATTERY RECHARGED $200 CLEAR TITLE… PIECE OF LAND TO RENT FOR DEER HUNTING

LF SINGLE BED MATRESS.. CHEAP.. 710-1489

22. 2 PIECE NAVY BLUE LIVING ROOM SET.. 2 TABLES 2 LAMPS $175… 710-0326

21. RANGE HOOD.. EUROPEAN STYLE $125 NEW IN BOX STAINLESS

678-5432