TUESDAY SEPT 29

1. LF A FLAG POLE APPROX 20 FT TALL 999-0083

2, LF 48 PLUS INCH IBAR WOOD WORKING CLAMPS TEXR 710-2591

3.1998 CHEVROLET 1/4 TON PICK UP REGULAR CAB LONG BED RUNS GREAT 147k MILES LOTS OF NEW PAERTS $2800 IIIIIIBI 787-2860

4. HYSQUEVARBA ZERO TURN WUTH 54 INCH DECJ..24 HP KOHLER ENGINE $750 OBO; FUTON SOF bed, brown,vgc queen suized $60 obo; 2 niGHT STANDS $20 678-7483 LEAVE MSG.

5. White aluminum storm door with retractable screen.

3′ x 6’8″.

Complete.

$20 757-377-8305

6.looking for a 5 belgium made shotgun, also a nice pistol, 1911 45 or any caliber also i buy and collect ole decoys 757 387 7506

7. 2 pair of snow skis…good shape $30.00 each…410-430-7128

8. ANTIQUE SHOWCASE GLASS AND WOOD… CROCKS ANDS OIL CAN DIS;PLAY $90 678-3847

9. 1995 HARLEY SPORSTER 20K NEEDS TIRES. $2500 LFNEED SOMEONE TO INSTALL TILE 845-282-3485

10. 2009 TOYOTA SCION.. 710-0810

11. NEW QUEEN MATTRESS MEMORY FOAM $150 709-2862

12. COUCH LOVE SEAT AND BED FREE 18 AAC FARMLAND FOR SALE 787-7677

13. 442-3930 LF FABRIC CRAFT FOR RAG RUGS…

14. 710-4630 CORNER CABINET

15. MOBILE HOME DEEP WATER IN QUINBY 3 BDROOMS 2 BATHS HUGE DECK 2 LOTS PRIVATE REMODELED INSIDE REASONA=BLY PRICED 442-5009