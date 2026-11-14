SWAP SHOP SATURDAY NOVEMBER 14, 2026

November 14, 2026
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SwapShop
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1.FREE !!!!!! FOUR LIKE NEW KEROSENE HEATERS FIRST COME FIRST SERVE. ASK FOR RED  757-710-1349

2.Looking for a Pole Saw 757-694-1398

3.FOR SALE 2 PROPANE DECORATIVE VENTLESS HEATERS OE LOOKS LIKE A FIREPLACE. 1 ELECTRIC FIREPLACE VENTLESS HEATER LARGE 58IN WIDE. WLL HEAT 800 SQ FT. 1 GAS WOODSPLITTER ON WHEELS WITH NEW ELECTRIC START 6 HP ENGINE. CALL OR TEXT FOR INFO 757-710-8606

4.LF an acetylene torch set 757-948-0732

5.2021 Pace enclosed car trailer $7.250, new Mercury 6 hp.  outboard motor $1,450 631-774-3739

6.push wheelchair $25, 2 walkers FREE  757-666-9545

7.New 55 gal. burn barrels $30, oil filled electric heater $45 757-894-0823

8.2 mobility scooters one 3 wheel, one 4 wheel $200-$300 each 267-825-2216

9.2003 Mustang convertible $8,000n 2000 Toyota 5 speed $2,000, LF someone to pressure wash a house for $250 757-777-2506

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