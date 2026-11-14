SWAP SHOP SATURDAY NOVEMBER 14, 2026

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9.2003 Mustang convertible $8,000n 2000 Toyota 5 speed $2,000, LF someone to pressure wash a house for $250 757-777-2506