1. Wall hugger recliner; tan fabric, clean, smoke free house. Asking $30 710-0850

2. 2003 Chevy Cavalier. Runs and drives well. No current inspection. $900. 757-695-0402 leave a message

3. 2001 Dodge Dakota SLT Club Cab recent tune up and exhaust system runs great $3300 OBO 757-387-7401

4. 4 PICKUP TIRES P235-75R-17 $20 EA. 1996 FORD F 150 $2000 665-4415

5. LF USED BOAT CENTER CONSOLE.. LV MSG 757-710-8645….

6. LF ADULT SIZE TELESCOPE… LF FOR PLAY STATION 4 GAMES 709-9201

7. SMALL MICROWAVE $25 757 956-0977

8. TOASTER OVEN..678-2854

9. 94 FORD EXPLORER.. 5 SPEED 245K 4.0 $750.. RUNS GOOD..

INSPECTED..20 GA BOLT ACTION 16 BOLT ACTIO MOSSBURGS $350 FOR BOTH.. AUGER $175 2 CYCLE.. GOOD FOR DECK OR FENCE 894-5713

10. 8N FORD TRACTOR $1500… 3000 FORD TRACTOR $4500 HAS SNOW PLOW..443-783-9031

11. JET LEAF BLOWER 787-7969

12. 2005 FORD FOCUS ZX4 4 CYL AUTO $2000 2005 JEEP LIBERTY VGC $5000 443-735-6078

13. 42 INCH CUB CADET.. RUNS GOOD 21 HP $375,,, LF JUNKappliances 678-2566

14. FREEZER 2 YRS OLD.. 694-8977 $150

15. 2002 FORD EXPEDITION EDDIE BAUER VA AC FRONT AND BACK.. NEW BRAKES.. $2500 FIRM.. 710-3749

16. 1998 FORD EXPLORER $1300 RUNS GOOD..757 630-1995

17. FREE STANDING 3.6 CU FT CHEST FREEZER $150 709-8028

18. SCUBA DIVER INFLATABLE PC.. TANK.. FLIPPERS AND GOGGLES $200 OBO.. 757-607-7096

19. 894-1513 LF SOFA AND LOVE SEAT..