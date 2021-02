SWAP SHOP SATURDAY

1. 4 5 lug boat trailer wheels/tires $25. 757-695-0402

2. LF USED KAYAK IN GOOD CONDITION FOR AN ADULT… 990-0023

3. LONG TWIN MATRESS AND BOX SPRING WITH BED FRANE $50042INCH DECK FOR JOHNDEEER $300 … STAIR CHAIR LIFT $100 EXC 757-829-0262

4. 20 INCH MUCULLOCK CHAIN SAW SHARP CHAIN $85.. 4 LB DUMBELLS NEVER UNWRAPPED $15 894-8118…

5. CABLE BOX..$20 VAC.. $20… COLOR TV $25 331-2598

6. 2007 CHEV TAHOE LOADED… 804-436-7550…

7. TAKING APPLICATIONS ON A 2 BEDROO0M MOBILE HOME… NEW CHURCH FOR RENT… 854-1834

8. 32 INCH EMERSON FLAT SCREEN TV $75 757-694-1382

9. Lf a truck, van or station wagon… reasonable price… 410-422-8973

10. KING SIZED BED SET $100 OBO… TWIN MATRESS LIKE NEW IN PLASTIC NO BOX SPRING $30 787-2616

11. 2001 PROWLER CAMPER… 31 FT… GC… $2500…894-5713

12. BUY A LOAD OF SEASONED FIRE WOOD 710-5285

13. LF.. A DECK FOR A ZERO TURN…SS5000 50 INCH Toro. 757-607-6266

14. HOSPITAL BED WITH MATRESS…ADJUSTIBLE… FULL SIZE BED WITH MATRESS BOX SPRINGS AND DRESSERS… 894-6619

15. AIR TEMP AIR CONDITION/HEAT UNIT 3 TONS.. GCF $450 OBO 442-4496

16. DRESSER… $20 709-2521

17. 710-8302 LF A STORAGE SHED PREFER 10 BY 16…

18. GOULDS… WATER PUMP… DEEP WELL WITH TANK $50 824-0654

19 CONCRETE STEPS $100 710-9595