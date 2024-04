SWAP SHOP SAT..

1. LF canning jars Onancock north.. 757-894-6180

2. lf man who owns hot dog combo.. call 710-9576

3. SEVERAL BOXES OF CRYSTAL GLASSES $120 FOR ALL.. WILL TEXT PICTURES..757-442-3540

4. PRICE REDUCED 2 PC LEATHER COUCH AND LOVE SEAT ASKING $900 MUST SELL..LF SCRAP METAL AND JUNK APPLIANCES WILL PICK UP FREE… CAST IRON SINKS AND BATHTUBS ASKING $75 678-2566.

5. YORKIE PUPPIES 4 MALES ONE FEMALE BROWN 607-437-4782

6. 757-678-2778 CRAFTSMAN LAWN MOWER..RIDER..NEW BLADES.. ALSO PUSH MOWER..

7. MERCURY GRAND MARQUIS 1990 GOOD COND RIDES WELLL $3000..757-710-4245

8.KENMORE TOP LOAD WASHER $175 GC..10 INCH ANDROID CELL TABLET IN BOX NEVER USED $125..757-710-2231

9. Two year old male/ he’s neutered. goat , pretty coloring /200$ obo 7577095236. Text only.

10.GRAVLEY WALK BEHIND TRACTOR WITH BUSH HOG AND WAGON..AUGER PLOW FOR GARDEN OR DIG A HOLE FOR FENCE POSTS..SNOW PLOW GOES WITH IT..OLDER MODEL KOHLER 8 HP.. EVERYTHING WORKS $1250 894-1368

11. 3 ADULT BIKES.. NEED TIRES.. OUTDOOR FURNITURE..710-5426\

12. WHIRLPOOL DOUBLE OVEN LARGE.. NEW IN BOX REQUIRES 220..$1500 HALF WHAT PAID..

35 FT BIG TEXT TRAILER LIKE NEW.. NEVER TITLES…ORIG. COST $25,000 WILL TAKE BEST OFFER… TAX EXEMPT… 202-718-0077

13. 36 INCH FLAT SCREEN TV WITH SOUND BAR..757-694-7145 $300..

14. CHAMPAIGN PANTS SET.. LIKE NEW… BLACK GOWN… YELLOW GOWN 757-709 3634

15. 2 ACS 2 WITH REMOTE… CRAFTMAN LAWN MOWER NO DECK NO BATTER…LF 1 TO 2 BEDREOOM UNIT TO RENT..757-505-6783

16. SHED..2 YRS OLD LIKE NEW 8 BY 12 PAID $4100 $2500 FIRM..894-4153

17.LF 1 OR TWO BEDROOM TRAILER..IN MD..TO RENT OR BUY.. 410-422-8973

18. 2 PC WHITE LEATTHER FURNITURE SET.. JUNK APPLIANCES AND JUNK METAL WILL PICK UP FREE.. 678-2566

19. 1998 CHEVEROLET CORVETTE ONLY 35 K MIS..SCAFFOLDING .. 804-436-7350

20. 2 TRUCK BODIES 1 S 1-= 1 F 150 TOOL BINS $250 FOR BOTH ALUMINUM..LITTLE MODEL BOAT NICE CASE $300 ALL PAINTED READY TO DISPLAY..$250 WO CASE.. MAZDA PICKUP 143K MILES $4500 .. AC WORKS EXT CAB..OR WILL TRADE…894-5713

21. FRESH EGGS $4 DOZ.. $6 FOR $18..PARKSLEY AREA .. 757=710-0592.

22. TRANSMISSION FOR 2011 CHRYSLER VAN.. ASKING $2900…387-2256