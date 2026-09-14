SWAP SHOP MONDAY SEPTEMBER 14, 2026

1.LF AN OTTOMAN IN GOOD CONDITION AND GOOD PRICE. 757 350 1532
2.LF a free heavy duty manual wheelchair with a wide seat for a big person. Also LF a girl chihuahua 1 to 1 & a half years old. Call 757-678-2884
3.2006 Artic Cat 650 ATV. 1900 miles. One owner. Snow plow. Winch. New tires. Garage kept and gently ridden. $3000.00 757-894-5912
4.a 1997 ford f150 running driving 3door for sale clean title asking $850 or best offer you can contact 757 709 0423
5.Leather sofa $250 deep freezer $100 757 710 2995
6.LF CHEAP PLACE TO RENT, EVEN A ROOM, IN ACCOMACK COUNTY, 757 894 6250
7.FS PARTS FOR A 1992 FORD RANGER PICKUP, MOTOR AND TRANSMISSION, 816 400 3923
8.LF AN ORIGINAL STERO SET FOR A TOWN AND COUNTRY VAN 757 387 2256
9.LF A ONE- OR TWO-BEDROOM HOUSE TO RENT. 757 709 1125
10.FS 8′ WOODEN STEP LADDER $30 757 894 0646
11.LF A FREE ENGLISH BULL DOG 757 607 7787
12.LF A ROLL AWAY BED 757 691 5320
13.FS 2 WICKER BAR STOOLS, 2 PIECE LIVING ROOM SET, AND A 5 SEAT KITCHEN/DINETTE SET CALL FOR PRICES 757 710 2698